Європа має фінансувати відновлення України за рахунок мит на російський імпорт – прем'єр Естонії

Європа повинна запровадити мита на російські товари та спрямовувати отримані кошти на відновлення України після війни, заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, наголосивши, що масштаб руйнувань української інфраструктури потребує сотень мільярдів євро на відбудову, повідомляє Politico.

"Ми повинні обкладати митами товари з Росії, щоб оплатити збитки. Про це говорять у різних коридорах і на різних зустрічах, що різні види тарифів на російські товари могли б фінансувати відновлення України", – заявив Міхал в інтерв'ю на полях саміту лідерів ЄС на Кіпрі.

Він зазначив, що деякі країни ЄС ще в листопаді закликали до запровадження тарифів на російську продукцію, зокрема сталь і добрива, однак відповідна ініціатива не була включена до останнього санкційного пакета ЄС.

Міхал також заявив, що навіть близько €210 млрд заморожених російських активів у брюссельському фінансовому депозитарії недостатньо для покриття витрат на відбудову України.

За його словами, дослідження, замовлене урядом України, ООН, Єврокомісією та Світовим банком і опубліковане в лютому минулого року, оцінило вартість відновлення України протягом десяти років у €500 млрд. Також у ньому зазначалося, що 13% житлового фонду України було зруйновано за перші три роки конфлікту.

"Вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Бо якщо їх не притягнути до відповідальності, це повториться", – сказав прем'єр Естонії.

Джерело: https://www.politico.eu/article/estonia-eu-tax-russia-goods-fund-ukraines-reconstruction/