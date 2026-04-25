Польща підняла авіацію через російську атаку по території України

Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща повідомило про початок операції польської та союзницької авіації у повітряному просторі країни у зв'язку з атакою РФ на територію України із застосуванням засобів повітряного нападу.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач РСЗ активував необхідні сили і засоби, які є в його розпорядженні", – йдеться в повідомленні Оперативного командування Збройних сил Республіки Польща у соціальній мережі X.

Зазначається, що в межах операції чергують винищувачі та літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені у вищий ступінь готовності.

У польському командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору, зокрема в районах, прилеглих до зон потенційної загрози.

Оперативне командування РСЗ повідомило, що продовжує відстежувати поточну ситуацію.

