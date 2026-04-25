Інтерфакс-Україна
Події
04:20 25.04.2026

Польща підняла авіацію через російську атаку по території України

1 хв читати

Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща повідомило про початок операції польської та союзницької авіації у повітряному просторі країни у зв'язку з атакою РФ на територію України із застосуванням засобів повітряного нападу.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач РСЗ активував необхідні сили і засоби, які є в його розпорядженні", – йдеться в повідомленні Оперативного командування Збройних сил Республіки Польща у соціальній мережі X.

Зазначається, що в межах операції чергують винищувачі та літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені у вищий ступінь готовності.

У польському командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору, зокрема в районах, прилеглих до зон потенційної загрози.

Оперативне командування РСЗ повідомило, що продовжує відстежувати поточну ситуацію.

Джерело: https://x.com/dowopersz/status/2047829059804004649?s=46

15:08 24.04.2026
Палубна авіація США на Близькому Сході з прибуттям третього авіаносця збільшилася до 200 літаків – CENTCOM

23:42 22.04.2026
Відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету України та ЄС – Кулеба

06:39 18.04.2026
Польські прикордонники не пустили українку на пункті пропуску "Медика" через купюру з підвищеним радіаційним фоном

21:09 16.04.2026
У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

00:55 15.04.2026
Сибіга: Ісландія та Польща приєднались до угоди зі створення Спецтрибуналу проти агресії РФ

22:25 14.04.2026
Перший із 6 F-16, які Норвегія колись передала Україні, незабаром буде введений в експлуатацію – прем'єр

17:22 13.04.2026
Експорт добрив з Польщі в Україну зростає через дефіцит газу та пошкодження українських заводів

06:38 11.04.2026
У Польщі на території саду знайшли уламок ракети

12:58 09.04.2026
Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

20:40 08.04.2026
Обіцяні Норвегією ще у 2023 році F-16 досі не прибули в Україну та перебувають в ремонтному цеху в Бельгії

