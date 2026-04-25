Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

Міністерство юстиції США заявило про намір розширити перелік способів виконання смертних вироків, включно з можливістю застосування розстрілу як одного з методів страти, повідомляє CNN.

У відомстві зазначили, що це рішення є частиною заходів із перегляду та прискорення процедур у справах щодо застосування смертної кари на федеральному рівні, а також спрощення внутрішніх адміністративних процесів.

"Серед вжитих заходів – повторне ухвалення протоколу смертельної ін'єкції, який використовувався під час першої адміністрації Трампа, розширення протоколу для включення додаткових способів виконання страти, таких як розстрільний взвод, а також спрощення внутрішніх процедур для прискорення справ про смертну кару", – йдеться у заяві Міністерства юстиції, котру коментує CNN.

П'ять штатів США дозволяють застосування смертної кари через розстрільний взвод для засуджених, які вичерпали всі апеляційні процедури.

Смертний вирок зазвичай супроводжується багаторічними апеляціями та юридичними процедурами перед виконанням. У справах на рівні штатів засуджені іноді можуть обирати спосіб страти, при цьому смертельна ін'єкція зазвичай є стандартною процедурою.

Також відомство розглядає можливість спрощення процедури призначення смертних вироків і скорочення часу між засудженням і виконанням страти.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/04/24/politics/trump-justice-department-firing-squads-federal-executions