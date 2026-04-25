Інтерфакс-Україна
Події
03:01 25.04.2026

Сили оборони відбили з початку доби 204 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 204 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3649 дронів-камікадзе та здійснив 1776 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 54 штурмові та наступальні дії.

