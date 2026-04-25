Інтерфакс-Україна
01:09 25.04.2026

Макрон закликав Європу до більшої впевненості у власних силах і заявив про значну підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа перебуває в унікальному геополітичному моменті, коли Сполучені Штати, Росія та Китай "категорично протистоять європейцям", і закликав ЄС до більшої впевненості у власних можливостях.

"Це для нас слушний момент. Прокинься. Було багато тривожних сигналів… якщо ми не віримо в себе, то немає жодного шансу, що інші раптом скажуть, що вони суперхлопці. Тож нам потрібно бути трохи впевненими в собі та представити порядок денний", – сказав Макрон під час зустрічі з грецькими лідерами в Афінах.

Коментуючи війну Росії проти України, він заявив, що Європа з перших днів продемонструвала єдність у відповідь на вторгнення та ухвалила санкції проти РФ.

"Коли 22 лютого почалася війна… перший день ми одноголосно запровадили санкції проти Росії… Ми беремо 20-й пакет. І російська економіка від цього страждає. Не вірте фейковим новинам", – зазначив президент Франції.

Макрон наголосив, що Європа не є безпосередньою стороною війни через ядерний статус Росії, однак надає підтримку Україні: "Ми не хочемо бути безпосередньо частиною цієї війни, бо йдеться про ядерну країну поблизу наших кордонів. Але ми зробимо свій внесок і допоможемо українцям у війні опору. І ми це зробили", – сказав він.

За словами президента Франції, Європа є "інвестором номер один серед європейців" у підтримці України, а українська держава чинить опір "набагато краще, ніж багато хто думав".

Джерело: https://www.youtube.com/live/Qn5nHs1WNLE?si=esg-9uKIyhRuSZO1

