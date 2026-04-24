Зустріч послів США з очільником МЗС Ірану може відбутися в понеділок – ЗМІ

Зустріч послів США з іранським міністром закордонних справ Аббасом Арагчі може відбутися в понеділок після того, як Джаред Кушнер і Стів Віткофф проведуть окремі двосторонні переговори з пакистанськими посередниками, повідомляє журналіст Axios Барак Равід.

"Два джерела повідомили, що зустріч послів США з Арагчі може відбутися в понеділок, після того, як Кушнер і Віткофф проведуть окремі двосторонні переговори з пакистанськими посередниками", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Х в п'ятницю.

Окрім того, пакистанський чиновник повідомив, що зустрічі з Арагчі в Ісламабаді сьогодні і завтра будуть зосереджені на можливому перезапуску переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

За його словами, питання проведення тристоронньої зустрічі за участю США буде оцінено після переговорів з Арагчі.

"Тристороння зустріч з США буде оцінена після нашої зустрічі з Арагчі", – сказав пакистанський чиновник.

За словами журналіста порталу Axios, Арагчі після візиту до Ісламабада вирушить до Маската (Оман), а потім до Москви, тому строки можливої зустрічі з американськими посланцями залишаються невизначеними.

Джерело: https://x.com/barakravid/status/2047753528614216030?s=46