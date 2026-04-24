OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co, Ltd та близько 40 судноплавних компаній і суден, які, за даними відомства, пов'язані з постачанням іранської нафти та тіньовим флотом Ірану.

Як зазначається, Hengli Petrochemical є одним із найбільших клієнтів Ірану та закуповувало іранську нафту на мільярди доларів. За даними OFAC, китайські нафтопереробні заводи продовжують відігравати важливу роль у підтримці нафтової економіки Ірану.

"Крім того, сьогодні OFAC націлився на близько 40 судноплавних компаній і суден, пов'язаних з тіньовим флотом Ірану. Економічна лють продовжує підривати здатність Тегерана генерувати доходи, які уможливлюють безрозсудну терористичну діяльність режиму", – йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США в соціальній мережі X.

