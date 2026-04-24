Окупанти просунулися біля Родинського на Донеччині, за добу зайняли 0,19 кв. км – DeepState

Просування російських окупантів за минулу добу зафіксовано в районі міста Родинське Покровського району Донецької області, свідчать дані OSINT-проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Родинському", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

Згідно зі змінами на мапі проєкту, площа червоної зони збільшилася на 0,19 кв. км. Водночас сіра зона за добу скоротилася на 0,19 кв. км.

Сумарно площа контролю ворога за добу зросла на 0,19 кв. км.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23437