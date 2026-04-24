21:52 24.04.2026

Сибіга подякував американським законодавцям за представлення Акту протидії російській війні проти віри

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував американським законодавцям за представлення двопартійного Акту протидії російській війні проти віри та наголосив на необхідності притягнення Росії до відповідальності за систематичні порушення релігійної свободи.

"Дякую @RepJoeWilson @RepCohen @RepBrianFitz @RepMarcyKaptur @RepDonBacon @RepMikeQuigley @SenJohnKennedy @SenWhitehouse за представлення двопартійного Акту протидії російській війні проти віри. Це не просто на часі – це давно назріло. Росія має бути притягнута до відповідальності за систематичний наступ на релігійну свободу", – написав Сибіга у соціальній мережі Х у п'ятницю.

За словами міністра, на тимчасово окупованих територіях України Росія переслідує та вбиває священнослужителів, руйнує церкви, забороняє цілі релігійні громади та використовує релігію як інструмент залякування і контролю.

"Це також є прямим нападом на фундаментальне право людини – свободу вірити, відправляти релігійні обряди та жити без страху", – наголосив глава МЗС.

 

