Інтерфакс-Україна
Події
21:27 24.04.2026

США заморозили $344 млн у криптовалюті в межах санкцій проти Ірану – голова Мінфіну

1 хв читати
Управління з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) запровадило санкції проти кількох криптовалютних гаманців, пов'язаних з Іраном, унаслідок чого було заморожено $344 млн цифрових активів.

Міністерство фінансів США заявило, що в межах програми "Економічна лють" продовжить систематично обмежувати можливості Тегерана генерувати, переміщувати та репатріювати кошти.

"Ми будемо стежити за грошима, які Тегеран відчайдушно намагається вивести за межі країни, і націлимося на всі фінансові лінії життя, пов'язані з режимом", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі X.

 

Теги: #іран #санкції #активи #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:52 24.04.2026
Сибіга подякував американським законодавцям за представлення Акту протидії російській війні проти віри

20:53 24.04.2026
Представники Міненерго США вважають імовірними значні поставки американського LNG до України

20:37 24.04.2026
Google інвестує до $40 млрд в Anthropic

20:35 24.04.2026
Аракчі вирушає в Ісламабад із письмовою відповіддю на пропозиції США - ЗМІ

19:14 24.04.2026
Віткофф і Кушнер їдуть на переговори з Іраном в Ісламабад

10:01 24.04.2026
США витратили під час операції проти Ірану понад тисячу ракет Томагавк – ЗМІ

05:41 24.04.2026
Трамп попередив, що в Ірану залишилося мало часу на досягнення домовленостей із США

23:42 23.04.2026
Трамп заявив, що не поспішатиме з Іраном і хоче укласти вигідну угоду, виключив застосування ядерної зброї

17:41 23.04.2026
ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

08:13 23.04.2026
Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА