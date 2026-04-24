США заморозили $344 млн у криптовалюті в межах санкцій проти Ірану – голова Мінфіну

Управління з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) запровадило санкції проти кількох криптовалютних гаманців, пов'язаних з Іраном, унаслідок чого було заморожено $344 млн цифрових активів.

Міністерство фінансів США заявило, що в межах програми "Економічна лють" продовжить систематично обмежувати можливості Тегерана генерувати, переміщувати та репатріювати кошти.

"Ми будемо стежити за грошима, які Тегеран відчайдушно намагається вивести за межі країни, і націлимося на всі фінансові лінії життя, пов'язані з режимом", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі X.