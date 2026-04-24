21:01 24.04.2026

Помер один з поранених під час удару РФ по Дніпру 14 квітня, жертв вже 7 – обладміністрація

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість загиблих внаслідок російського удару по місту Дніпро 14 квітня зросла до семи через смерть одного з постраждалих, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У лікарні помер 47-річний чоловік, поранений через російський удар по Дніпру 14 квітня. Впродовж 10 днів медики боролися за його життя. Але, на жаль, травми виявилися занадто важкими. Загалом через ту ворожу атаку загинули семеро чоловіків. Співчуття рідним", – написав Ганжа в Телеграм у п'ятницю.

Як повідомлялося, п'ятеро людей загинули, ще понад 30 отримали поранення та були госпіталізовані через російську ракетну атаку по Дніпру 14 квітня. 15 квітня було оголошено в місті днем жалоби. З поранених 12 перебували у важкому стані. 20 квітня в лікарні помер 50-річний чоловік.

В ніч 16 квітня окупанти знову атакували Дніпро дронами. Загинули троє, отримали поранення 30 мирних жителів. Згодом один з них помер, кількість жертв зросла до чотирьох.

Внаслідок російської атаки в ніч на 23 квітня в Дніпрі поранення загинули двоє людей, постраждали десятеро, серед яких двоє дітей.

 

