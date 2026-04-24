Інтерфакс-Україна
Події
20:49 24.04.2026

Мерц пропонує спочатку інтегрувати Україну до інституцій ЄС без права голосу

1 хв читати
Фото: Анадолу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає необхідним тісніше залучати Україну до процесів діяльності Європейського союзу попри те, що її швидке членство в ЄС неможливе, повідомляє Deutsche Welle.

Після саміту глав держав та урядів ЄС у Нікосії (Кіпр) як приклад такої взаємодії він навів можливу участь президента України у засіданнях Європейської Ради, проте поки що без права голосу, або через поступове включення України в окремі сфери політики залежно від стану реформ. Канцлер повідомив, що неодноразово говорив про це в останні дні з президентом України Володимиром Зеленським.

Загалом Мерц вказав на необхідність запустити в ЄС "процес зі стратегією поступового зближення України з ЄС, наприкінці якого, звісно, має стояти повноправне членство". "Але нам потрібні проміжні кроки… Важливо, щоб це зближення зараз також прискорило переговори про вступ і стало мостом до майбутнього повного членства", – наголосив він.

 

Теги: #євроінтеграція #німеччина #канцлер

18:50 22.04.2026
ФРН має намір збільшити чисельність військ на 40%, взяти на себе більше відповідальності в НАТО – ЗМІ

16:34 22.04.2026
Єврокомісар Кос про "асоційоване членство" України в ЄС: ідеї надходять про те, чи є спосіб посилити поступову інтеграцію

17:17 21.04.2026
НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС

10:49 21.04.2026
Зеленський підписав євроінтеграційні закони щодо стандартів в енергетиці та у перевірці продукції

20:26 20.04.2026
Журналіст Bild Рьопке повідомив про перехід на роботу до німецько-українського виробника дронів

18:29 20.04.2026
Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги від членства в ЄС – ЗМІ

17:39 20.04.2026
МЗС Німеччини викликало російського посла через погрози підприємствам ОПК

21:57 17.04.2026
Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

19:00 17.04.2026
Буданов запросив активних громадян до співпраці з ОП, зокрема в питанні боротьби з корупцією

20:41 16.04.2026
Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА