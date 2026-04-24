Мерц пропонує спочатку інтегрувати Україну до інституцій ЄС без права голосу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає необхідним тісніше залучати Україну до процесів діяльності Європейського союзу попри те, що її швидке членство в ЄС неможливе, повідомляє Deutsche Welle.

Після саміту глав держав та урядів ЄС у Нікосії (Кіпр) як приклад такої взаємодії він навів можливу участь президента України у засіданнях Європейської Ради, проте поки що без права голосу, або через поступове включення України в окремі сфери політики залежно від стану реформ. Канцлер повідомив, що неодноразово говорив про це в останні дні з президентом України Володимиром Зеленським.

Загалом Мерц вказав на необхідність запустити в ЄС "процес зі стратегією поступового зближення України з ЄС, наприкінці якого, звісно, має стояти повноправне членство". "Але нам потрібні проміжні кроки… Важливо, щоб це зближення зараз також прискорило переговори про вступ і стало мостом до майбутнього повного членства", – наголосив він.