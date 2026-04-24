Україна домовилась про нові внески до PURL на саміті ЄС на Кіпрі – Сибіга

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про домовленості президента України Володимира Зеленського про нові внески до PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) та додаткові пакети допомоги для України, досягнуті на саміті Європейського союзу на Кіпрі.

"Окремі домовленості, двосторонні домовленості – це і додаткові кошти для PURL, це і теж додаткові пакети допомоги – все це відбулось", – сказав Сибіга в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Він назвав саміт на Кіпрі "переломним моментом" та "точкою нової динаміки нашого шляху до повноправного членства в ЄС". "Ми отримали історичне рішення – 90 млрд кредиту. Україна витримала удар", – сказав Сибіга, згадавши також і запровадження чергового, 20-го пакету санкцій проти РФ.