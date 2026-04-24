Інтерфакс-Україна
Події
20:35 24.04.2026

Аракчі вирушає в Ісламабад із письмовою відповіддю на пропозиції США - ЗМІ

1 хв читати
Аракчі вирушає в Ісламабад із письмовою відповіддю на пропозиції США - ЗМІ

Голова МЗС Ірану Аббас Аракчі прибуде до Ісламабаду з письмовою відповіддю на ідеї США щодо врегулювання кризи між Тегераном і Вашингтоном, повідомляє The New York Times (NYT) з посиланням на джерела.

"Аракчі в п'ятницю здійснює поїздку в Ісламабад, при собі має письмову відповідь на пропозиції США щодо мирної угоди, заявили два високопоставлені іранські чиновники, обізнані з деталями візиту", - інформує видання.

Співрозмовники газети додали, що Аракчі, як очікується, зустрінеться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем президента Джаредом Кушнером на цих вихідних у Пакистані.

За словами чиновників, хоча в Тегерані заявляють, що не вестимуть переговори з Вашингтоном до зняття ним блокади з іранських портів, але приватними каналами представники влади обмінюються посланнями з Пакистаном і докладають зусиль для відновлення переговорів.

Раніше Аракчі підтвердив у соцмережі X, що вирушає в поїздку до Пакистану, Оману і Росії для обговорення регіональних питань.

Зі свого боку CNN передавав із посиланням на два джерела в американській адміністрації, що Віткофф і Кушнер вирушають до Пакистану на переговори з Іраном.

 

 

Теги: #іран #відповідь #сша #мзс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА