Окупанти переходять на дешеві дрони "Молнія", що ускладнює роботу РЕБ – радник міністра оборони

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що на всіх фронтах у ближній зоні бойових дій триває скорочення використання російськими окупантами дорогих ударних БПЛА та перехід на дешеві дрони типу "Молнія", що перевантажує українські засоби радіоелектронної боротьби.

"У нас багато РЕБ для придушення каналів управління "Молніями", але треба додавати засоби виявлення частот пультів. Наразі тиснути перебором – це утопія. Дуже багато варіантів частот. Противники чудово знають ТТХ нашого РЕБ… Вони знають, що кожен РЕБ має ліміт по ширині придушення і намагаються в складних моментах робити ППРЧ шириною 300-600 МГц і більше. З такою шириною смуги падає дальність управління, але зростає складність придушення", – написав Бескрестнов у Телеграм в п'ятницю.

Він наголосив, що це слід враховувати під час розробки нових засобів РЕБ. "Дальність роботи відеоканалу "Молнії" досягається потужними VTX 5-10 Вт, спрямованими антенами. Дуже хотілося б, щоб наші виробники швидше завалили фронт РЕБ по відео типу "Штори". Працюємо", – написав радник міністра.

Бескрестнов додав, що "ще більшим потоком "Молнії" ворог намагається перенавантажити наші екіпажі зенітних дронів".

В свою чергу військовослужбовець, голова ППО Третього Армійського Корпусу, позивний "Бочка" під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму (КБФ) на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?" в п'ятницю зазначив, що окупанти за один тиждень запускають по позиціях Сил оборони України на ділянці операційної зони Третього армійського корпусу близько 3 тис. одиниць БПЛА "Молнія".

"Хотілося б розповісти про БПЛА "Молнія", який дехто називає просто "сміттям", але на фронті він створює багато проблем. Він постійно навантажує наше ППО, перевантажує систему виявлення і активно розвивається. Для розуміння: зараз за місяць підрозділи ППО знищують близько 1,5 тис. "Молній", і це лише початок, противник розвивається далі. Це знищується кінетично, але по них ще працює РЕБ", – сказав військовослужбовець.

При цьому він зазначив, що через відсутність новітніх зразків виявлення Україна не може створити на фронті суцільну смугу ППО. "Це про традиційні системи. Щодо перехоплювачів – ми активно виросли, є ешелони… Після зміни характеру бойових дій і появи нових засобів ураження противника ми підійшли до того, що ми на рівні батальйону вже запровадили перший ешелон перехоплювачів для знищення саме тактичного рівня повітряних цілей. Основна проблема наразі на фронті – це робота противника з повітря", – розповів він.