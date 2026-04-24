Загроза від "шахедів" нейтралізована на 70%, до кінця року може бути 90% – командир роти СБС

Командир роти 412-ї окремої бригади "Nemesis" Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Олександр Ярмак прогнозує нейтралізацію загрози від дронів "шахед", які російські окупанти використовують для ударів по Україні, до 90-95% до кінця поточного року.

"З появою "шахедів" ми побачили, що надзвичайно важко перехопити величезну кількість дронів. У нас були дні, коли було до 1 тис. дронів. Наразі ми дійшли, що ми зараз відсотків на 70 нейтралізували загрозу від шахедів, і до кінця року прогнозуємо – 90-95%", – сказав Ярмак під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму (КБФ) на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", він зазначив, що кількість "Шахедів", які РФ застосувала минулого року і яку застосувала станом на початок квітня 2026, зросла вдвічі.

"Ми будуємо багатошарову систему ППО. Ми будуємо її, розподіляючи цілі і формуючи ешелони так, що чим ближче ми до кордону і лінії бойового зіткнення, тим дешевшими засобами ми намагаємося перехопити цілі", – розповів Ярмак.

КБФ (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка. Цього року він відбувається 23-24 квітня.