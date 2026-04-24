Україна стала совістю світу, а інформаційна сфера стала повноцінним полем бою – нобелівська лауреатка

Україна стала прикладом глобального спротиву авторитаризму та "совістю світу", а ключовою битвою сучасності є боротьба за правду та інформаційну цілісність, сказала філіппінська журналістка, лауреатка Нобелівської премії миру 2021 року Марія Ресса.

Під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму (КБФ) на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?" вона зазначила, що події в Україні мають глобальний вимір, а війна РФ проти України є частиною ширшого протистояння, яке охоплює як фізичний, так і інформаційний простір.

Ресса зазначила, що світ переживає зангепад демократії і що наразі формується "неприродний союз" між традиційними авторитарними режимами, клептократами та технологічними олігархами, які контролюють інформаційний простір. Вона також наголосила, що інформаційна сфера стала повноцінним полем бою і що ситуація може погіршитися з розвитком нових технологій, зокрема чат-ботів, які посилюють маніпуляції.

Водночас Ресса наголосила, що саме Україна демонструє приклад того, як технології можуть бути використані для захисту демократії, і відзначила роль українських інженерів, програмістів, журналістів і волонтерів, які використовують дрони, відкриті дані та цифрові інструменти для протидії агресії. Окремо Ресса відзначила роботу українських журналістів, які, за її словами, "переосмислюють журналістику під обстрілами", створюючи медіа, які є "одночасно патріотичними і незалежними".

Вона також наголосила, що світ лише починає формувати механізми протидії новим викликам, зокрема у сфері штучного інтелекту, але цей процес значною мірою став можливим завдяки досвіду України.

КБФ (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка. Цього року він відбувається 23-24 квітня.