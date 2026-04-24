Інтерфакс-Україна
Події
20:03 24.04.2026

Свириденко планує прочитати книгу "Перша енергетична війна"

2 хв читати

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що планує прочитати книгу "Перша енергетична війна" авторства Євгена Мочалова і Віталія Крижевського, а з останнього прочитала книгу "Нацист і психіатр" Джека Ель-Хая.

"Я здебільшого зараз читаю проєкти постанов, аналітичні звіти, все, що потрібно для роботи. Цього я читаю дуже багато… Із останнього (щодо книжок – ІФ-У), сподіваюсь, що я не налякаю людей, але це "Нацист і психіатр" (Джека Ель-Хая). Там мова йде про підготовку до Нюрнберзького процесу. І я думаю, що вона дуже актуальна з приводу того, що Україна теж, я впевнена, дочекається процесу над агресором", – сказала Свириденко у відео про читацькі вподобання, яке опубліковане в Instagram книгарні "Сенс".

Також прем'єрка розповіла, що у неї був період захоплення Японією і її культурою, коли вона перечитала всього Харукі Муракамі.

"Дуже люблю Ремарка. Мені здається, що він дуже відгукується зараз, я по-новому перечитую", – додала вона.

Згадуючи книгу з дитинства, Свириденко назвала "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайко.

На запитання, чи є книга, яку прем'єрка хоче прочитати, вона назвала видання "Перша енергетична війна" авторства Євгена Мочалова і Віталія Крижевського.

"Якраз автори намагаються показати, що енергетична війна почалася одразу після незалежності України. І мені здається, що те, що ми зараз переживаємо, це теж дуже схожа історія, вона продовжується просто. У нас була дуже складна зима, ми всі її пережили. І зараз готуємося до наступного опалювального сезону. Мені хочеться чимось підкріпитися для того, щоб більш впевнено готуватися разом з колегами", – зазначила Свириденко.

Також вона зауважила, що для тих, хто працює і на державній службі, і в бізнесі, варто читати більше художньої літератури.

Як повідомлялося, з нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права, який відзначають 23 квітня, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко рекомендувала читачам книгу Клаудії Ґолдін і Лоуренса Каца "Перегони між освітою і технологіями".

 

Теги: #свириденко #книги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА