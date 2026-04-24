Інтерфакс-Україна
19:59 24.04.2026

Голови Військових комітетів НАТО та ЄС не прогнозують нову хвилю мобілізації в РФ

Голови Військових комітетів НАТО та ЄС не прогнозують нову хвилю мобілізації в РФ
Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне та голова Військового комітету Європейського Союзу генерал Шон Кленсі вважають, що лінія фронту в Україні наразі суттєво не рухається і РФ не збирається оголошувати нову хвилю мобілізації.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це вони сказали на полях Київського безпекового форуму (КБФ) у п'ятницю.

Драґоне наголосив, що наразі немає жодного суттєвого просування на полі бою, і росіяни зазнають величезних втрат. "Я думаю, що кінця ще не видно, але вони знову застрягли. Українські солдати мужньо тримають оборону, і це те, що тримає всіх застряглими на тому місці, де вони є. Я не думаю, що буде мобілізація", – зазначив він,

Кленсі своєю чергою додав, що його аналіз та оцінка ситуація така ж. "Я не бачу, щоб Росія вдавалася до мобілізації. Зрозуміло, що лінія фронту не рухається, вона статична. Зрозуміло, що Росія очікувала закінчити цю війну за лічені дні. Та ми вже чотири роки, п'ятий рік разом з Україною, і це буде підтримувати протягом усього часу", – заявив генерал.

Він запевнив, що ЄС буде підтримувати Україну та український народ, щоб забезпечити перемогу українців у війні.

КБФ (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка. Цього року він відбувається 23-24 квітня.

