Tesla почала випуск Cybercab – Маск

Американська Tesla почала випуск повністю автономних двомісних електромобілів Cybercab без керма і педалей, повідомив головний виконавчий директор компанії Ілон Маск у соцмережі X.

"Cybercab почала виробництво", – написав він, супроводивши пост промороликом.

Таким чином, мільярдер виконав торішню обіцянку почати випуск Cybercab у другому кварталі 2026 року.

Маск говорив, що Cybercab буде доступнішим за інші моделі Tesla. На презентації у 2024 році він сказав, що ця машина коштуватиме менше ніж $30 тис.

Представляючи звітність за перший квартал поточного року, Tesla прогнозувала перехід до "об'ємного" виробництва Cybercab пізніше цього року.

Компанія планує використовувати цю модель і як роботаксі.

Акції Tesla дорожчають на 0,1% під час торгів у п'ятницю.