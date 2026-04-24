РФ отруює європейські суспільства антиукраїнською дезінформацією – депутатка Європарламенту Грегорова

Депутатка Європейського парламенту від Чехії Маркета Грегорова (Marketa Gregorova) заявляє про вразливість та поступове отруєння демократичних суспільств у Європі дезінформацією, яку проводить РФ.

"Йде процес поступового отруєння наших суспільств через дезінформацію. Вже зараз у Європі є люди, які радикалізуються проти України саме через дезінформацію. Якщо так продовжуватиметься, до влади прийдуть ті, кого спонсорує Москва", – сказала Грегорова під час 18-го щорічного Київського безпекового форуму (КБФ) на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", вона наголосила, що країни Європи приділяють замало уваги цій проблемі. "Демократії дуже вразливі. Якщо є якась галузь, у якій Росія явно виграє війну, це інформаційне поле. Тобто дезінформація", – сказала Грегорова.

КБФ (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка. Цього року він відбувається 23-24 квітня.