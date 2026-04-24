Інтерфакс-Україна
19:32 24.04.2026

Прем'єрка Італії виступила проти присутності Путіна на G20 у Маямі

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступила проти запрошення Володимира Путіна на саміт "великої двадцятки" (G20), який проходитиме в Маямі (США), пише італійське видання "Il Messaggero" у п'ятницю.

"Я вважаю, що зараз настав час, коли саме ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч нам, а не ми йому. Адже ми та американці, особливо протягом останніх місяців, зробили кілька кроків назустріч Росії, а з їх боку ми не побачили стільки ж. І я вважаю, що настав час вимагати у них", – сказала Мелоні під час прес-конференції.

Вона також заявила, що союз із США "залишається міцним" попри розбіжності щодо низки ключових питань. Мелоні при цьому наголосила, що складна ситуація виникла саме з вини США.

Саміт G20 планується провести в Маямі у 14-15 грудня 2026 року. Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін може взяти участь у саміті, але припустив, що РФ представить інший посадовець.

 

