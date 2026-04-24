Усі парламентські партії Швеції підтримують Україну – голова комітету в закордонних справах

Голова Комітету парламенту Швеції (Риксдагу) у закордонних справах Швеції Арон Емілссон (Aron Emilsson) заявляє, що всі вісім партій у парламенті Швеції демонструють єдину позицію щодо підтримки України.

"У Швеції ми єдині, серед усіх восьми партій у парламенті, від лівих до правих, у підтримці України. І це не лише теоретичний спосіб мислення, що нам потрібно зміцнювати безпеку, стримування та оборону нашого європейського сусідства. Це пов'язано з нашою історією, де ми вже бачили такий вид війни, яку Росія веде проти України, такий терор, воєнні злочини проти цивільного населення, на наших кордонах у світовій історії", – сказав Емілссон під час 18-го щорічного Київського безпекового форуму (КБФ) на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", голова парламентського комітету наголосив на важливлості нарощування оборонної промисловості Європи, але також і на стосунках із США. "Трансатлантичний зв'язок і трансатлантичні відносини набагато більші, мають довшу історію та набагато важливіші для майбутнього, ніж нинішній альянс. Нам потрібно працювати разом, також і з американською стороною", – вважає Емілссон.

КБФ (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка. Цього року він відбувається 23-24 квітня.