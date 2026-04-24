Віткофф і Кушнер їдуть на переговори з Іраном в Ісламабад

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер вирушають до Пакистану на переговори з Іраном, повідомляє в п'ятницю CNN.

"Трамп відправляє Віткоффа і Кушнера в Пакистан на нові мирні переговори з Іраном", - зазначає телеканал.

За інформацією CNN з посиланням на два офіційні джерела, Віткофф і Кушнер у Пакистані братимуть участь у переговорах із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.