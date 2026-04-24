19:11 24.04.2026

Свириденко: Уряд затвердив пакет рішень для спрощення регулювання будівництва

Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила про затвердження пакету рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови, зокрема у сфері дозвільних процедур, механізму оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень та законодавчих змін зі встановлення чітких строків для оскарження будівельних рішень.

"Менше зайвих процедур і зрозумілі правила роботи – найчастіший запит, який чуємо від підприємців по всій країні. Уряд розпочинає системну дерегуляцію для бізнесу. Перший етап – зміни у сфері містобудування. Сьогодні Уряд ухвалив важливий пакет рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови", – написала вона у Телеграмі у п'ятницю.

Першим блоком питань Свириденко виділила дозвільні процедури.

"Підприємці часто говорять про затягнуті строки і відсутність реального вибору, де отримати послугу на початок будівельних робіт. Запроваджуємо експериментальний механізм – замовник будівництва зможе обирати, де отримувати адмінпослуги, у місцевому органі (ДАБК) чи в ДІАМ. Мета – створити альтернативу в системі і пришвидшити отримання документів", – написала вона.

Другий блок питань стосується механізму оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень. "Сьогодні навіть формальна або необґрунтована відмова може на місяці зупинити проєкт. Відтепер такі рішення можна оскаржити до ДІАМ. Якщо відмова буде визнана необґрунтованою, замовник зможе продовжити проєктування з дотриманням вимог містобудівної документації – проєкт більше не блокується через формальні рішення", – уточнила прем"єрка.

Третій блок питань. "Окремо доручили Мінрозвитку та Міністерству юстиції невідкладно підготувати і внести законопроєкт, який встановить чіткі строки для оскарження будівельних рішень", – повідомила вона.

"Ці рішення є частиною комплексної реформи містобудування. Наступним кроком мають стати законодавчі зміни, зокрема у сфері просторового планування громад та забезпечення правової визначеності в будівництві", – наголосила Свириденко.

19:25 22.04.2026
Закон про об'єднання енергоринків дозволяє бізнесу швидко впроваджувати європейські технологіі генерації – RSE Group Ukraine

14:28 20.04.2026
Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

16:37 13.04.2026
"Укрзалізниця" розпочала будівництво безбар'єрної платформи на Центральному вокзалі Києва

10:40 06.04.2026
"Ліси України" у квітні відновлять будівництво 25 доріг, що дасть змогу знизити собівартість заготівлі на 20%

11:01 03.04.2026
Уряд оновлює правила конкурсу на будівництво понад 1 ГВт нової генерації та правила аукціонів на ВДЕ на 2026р. – Шмигаль

13:59 31.03.2026
Впровадження специфічних для будівництва ШІ-систем потребуватиме мільйонних інвестицій – думка

18:46 28.03.2026
Інвестиційно-будівельний конгрес 2026 зібрав понад 4 тис. учасників у Києві

12:34 28.03.2026
Оголошення тендеру на будівництво третьої черги НВМК відбудеться точно не в 2026р. - Калмикова

19:29 19.03.2026
Ще дві підземні школи планується побудувати у Харкові до кінця весни

16:37 16.03.2026
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2025р зріс на 11,3% – Держстат

