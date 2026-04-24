Свириденко: Уряд затвердив пакет рішень для спрощення регулювання будівництва

Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила про затвердження пакету рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови, зокрема у сфері дозвільних процедур, механізму оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень та законодавчих змін зі встановлення чітких строків для оскарження будівельних рішень.

"Менше зайвих процедур і зрозумілі правила роботи – найчастіший запит, який чуємо від підприємців по всій країні. Уряд розпочинає системну дерегуляцію для бізнесу. Перший етап – зміни у сфері містобудування. Сьогодні Уряд ухвалив важливий пакет рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови", – написала вона у Телеграмі у п'ятницю.

Першим блоком питань Свириденко виділила дозвільні процедури.

"Підприємці часто говорять про затягнуті строки і відсутність реального вибору, де отримати послугу на початок будівельних робіт. Запроваджуємо експериментальний механізм – замовник будівництва зможе обирати, де отримувати адмінпослуги, у місцевому органі (ДАБК) чи в ДІАМ. Мета – створити альтернативу в системі і пришвидшити отримання документів", – написала вона.

Другий блок питань стосується механізму оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень. "Сьогодні навіть формальна або необґрунтована відмова може на місяці зупинити проєкт. Відтепер такі рішення можна оскаржити до ДІАМ. Якщо відмова буде визнана необґрунтованою, замовник зможе продовжити проєктування з дотриманням вимог містобудівної документації – проєкт більше не блокується через формальні рішення", – уточнила прем"єрка.

Третій блок питань. "Окремо доручили Мінрозвитку та Міністерству юстиції невідкладно підготувати і внести законопроєкт, який встановить чіткі строки для оскарження будівельних рішень", – повідомила вона.

"Ці рішення є частиною комплексної реформи містобудування. Наступним кроком мають стати законодавчі зміни, зокрема у сфері просторового планування громад та забезпечення правової визначеності в будівництві", – наголосила Свириденко.

Джерела:

