Інтерфакс-Україна
Події
19:04 24.04.2026

РФ має бути відсторонена від світових ядерних ринків після окупації ядерних об'єктів – гендиректор ЧАЕС

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/

Генеральний директор Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) Сергій Тараканов виступає за відсторонення РФ від світових ядерних ринків, оскільки порушила принцип недопустимості окупації ядерних об'єктів.

"У лютому 2022 року ЧАЕС стала першим ядерним об'єктом у світовій історії, який був захоплений військовою силою. Це відбулося буквально в перші години вторгнення… Чому це важливо для контексту безпеки? Тому що саме в той момент були порушені фундаментальні принципи про те, що ядерні об'єкти не мають бути окуповані", – сказав Тараканов під час 18-го щорічного Київського безпекового форуму (КБФ) на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?", додавши, що ЧАЕС стала тестовим майданчиком для агресора перед захопленням Запорізької АЕС в місті Енергодар.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", гендиректор ЧАЕС наголосив, що існуючі механізми міжнародного контролю не виконують своєї основної функції і це свідчить про відсутність захисту від атомного тероризму та "глибинну кризу концепції мирного атому".

"Необхідно переглянути законодавство, агресор має бути відсторонений від світових ядерних ринків… Якщо ми не створимо ефективних пересторог, ця галузь просто може зупинити свій розвиток, бо ми будемо боятися катастрофи", – резюмував Тараканов.

КБФ (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка. Цього року він відбувається 23-24 квітня.

Теги: #безпека #енергетика #рф

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА