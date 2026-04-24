Багато речей змінилося на користь України, РФ вже вичерпує ресурси – Волкер про війну

Колишній спеціальний представник США з питань переговорів щодо України посол Курт Волкер (Kurt Volker) зазначає, що фінансові та людські ресурси РФ поступово вичерпуються і невдовзі вона потребуватиме припинення вогню.

"Зараз Путін спалює свої ресурси, щоб продовжувати війну, виснажуючи російську економіку. Він не здатний замістити ту кількість солдатів, яку втрачає на полі бою щомісяця. Багато речей змінилося на користь України", – заявив Волкер в Києві під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", ексспецпредставник США при цьому наголосив, що керівництво РФ не хоче укладати мирну угоду, але не здатне підтримувати нинішні темпи війни.

"Він (Володимир Путін – ІФ-У) хоче продовжувати воювати та атакувати. Я не думаю, що він колись визнає Україну легітимною, суверенною, незалежною країною… Йому знадобиться припинення вогню. Україна готова до припинення вогню. І щойно ми дійдемо до цього, ми маємо працювати, щоб зміцнити Україну економічним, військовим та інституційним чином", – сказав він.

Волкер не чекає, що президент США Дональд Трамп змінить свою позицію. "Він чітко дав зрозуміти, що просто хоче завершення війни за будь-яких обставин. Він хоче мирної угоди і не збирається відмовлятися від цієї перспективи", – вважає ексспецпредставник країни.