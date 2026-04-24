18:24 24.04.2026

Голова Військового комітету НАТО: Потік зброї в рамках PURL йде, немає жодних ознак зменшення

Фото: Kyiv Security Forum

Ознак зменшення потоку постачання американського озброєння Україні в межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) немає, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне.

Про це він сказав, відповідаючи на питання кореспондента "Інтерфакс-Україна" на полях Київського безпекового форуму в п’ятницю. "PURL працює. Тобто, потік йде. Немає жодних ознак зменшення зусиль. Країни платять за системи, зброю для України, що постачається Сполученими Штатами. Вони вже тут, або ж на шляху до України. Тож жодного зменшення цього (потоку – ІФ-У) немає", – наголосив Драґоне.

За його словами, наразі "немає жодного уявлення та ознак того, що він зменшиться".

Київський безпековий форум (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка. Цього року він відбувається 23-24 квітня.

