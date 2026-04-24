Порошенко передав ЗСУ нову партію техніки та повідомив, що розділ майна з дружиною був потрібний саме для цього

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що був вимушений провести процедуру поділу майна зі своєю дружиною Мариною для продовження надання допомоги Збройним силам України в умовах накладених на нього санкцій.

"Через заблоковані рахунки перед нами постало питання, що робити із постійною допомогою Збройним Силам України? Щоб фінансування повністю не припинилось, потрібно було шукати рішення. І ми його знайшли. Якщо раніше моя Марина Порошенко допомагала мені забезпечувати ЗСУ, то зараз навпаки: я допомагаю Марині. Нам вдалось звільнити частину рахунків, якими тепер керуватиме Марина. Саме за ці кошти ми і закупили черговий вантаж допомоги", – написав Порошенко у Facebook у п’ятницю.

Він повідомив про зустріч з військовослужбовцями 12 бригад різних родів військ, яким передав військову техніку.

"Тут і 10 квадроциклів для штурмів. І пилорами для будівництва фортифікаційних укріплень. І комплекси РЕБ, щоб захищати життя українських військових. І вантажівки DAF різних модифікацій, щоб возити великі вантажі та особовий склад", – розповів політик, проілюструвавши повідомлення фотографіями техніки.

За словами Порошенка, за чотири роки повномасштабної війни він передав військовим 500 вантажівок DAF, Tatra, MAN, а також артилерійських тягачів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 12 лютого 2025 року ввів санкції проти Порошенка. Серед них – блокування активів: тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Порошенко оскаржив ці санкції у Верховному суді України. На першому засідання 17 квітня п’ятий президент України повідомив, що введені проти нього санкції "носять превентивний характер". Порошенко та його представники наголошують на тому, що санкції накладено незаконно.

27 березня 2025 року Марина Порошенко звернулася до суду з позовом про поділ майна подружжя. "Оскільки даний спір носить майновий характер з ціною позову 17 102 703 811,40 грн, що перевищує двісті п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому дана справа підлягає розгляду у порядку загального позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін", – йшлося в ухвалі суду від 28 березня того ж року.

22 квітня 2026 року дружина політика виграла апеляційний розгляд у справі про поділ майна подружжя, Вінницький апеляційний суд задовольнив відповідну скаргу її представника.

Суд, зокрема, визнав за Мариною Порошенко право особистої приватної власності майно вартістю 8 млрд 534 мрлд грн, зокрема на 8 тис 190 акцій ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" балансовою вартістю 8,3 млрд грн, а за Петром Порошенко – право власності на низку активів загальною вартістю також 8 млрд 534 мрлд грн, зокрема транспортні засоби, 46 картин, 3,19 млрд грн готівки, а також невиплаченим прибутком Сіквент (Швайц) АҐ (попереднє найменування – Ротшильд Траст (Швайц) АҐ) у 833 млн грн.

У політсилі повідомили, що позов про розподіл майна – це спільна тактика захисту подружжя від спроб заблокувати лідеру "Євросолідарності" можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність. "Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду. Петро і Марина Порошенки повідомили суд, що спір про умови розподілу між ними відсутній, тож у суду нема підстав не задовольнити позов", – йшлося в повідомленні.