Інтерфакс-Україна
Події
18:16 24.04.2026

Зеленський домовився зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії про безпекову, енергетичну та продовольчу співпрацю

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, під час якої домовився з ним про співпрацю між країнами.

"Є стратегічна безпекова домовленість, яку ми активно розвиваємо за трьома ключовими напрямками. Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості в цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки", – написав Зеленський в Телеграм у п’ятницю за результатами зустрічі, яку назвав "дуже продуктивною".

За його словами, він із спадкоємним принцем визначили завдання для команд обох країн, і тепер розраховує на оперативне та повне їх виконання. "Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість", – зазначив президент України.

Зеленський також повідомив, що обмінявся з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом оцінками ситуації на Близькому Сході та в Затоці: "Сподіваємось, що безпеки буде більше, і допомагаємо цьому".

