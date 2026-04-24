Інтерфакс-Україна
Події
18:12 24.04.2026

Чоловіка, що стріляв у Хмельницькому, затримано, стріляли зі стартового пістолета – поліція

1 хв читати
Чоловіка, що стріляв у Хмельницькому, затримано, стріляли зі стартового пістолета – поліція

У Хмельницькому зафіксовано стрілянину у дворі житлового будинку, поліція затримала чоловіка, який її здійснив, постраждалих немає, повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

"Повідомлення про звук пострілу по вулиці Шухевича у Хмельницькому надійшло на лінію 102 сьогодні, 24 квітня, близько 16:00 години. На місце події негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група поліції", – йдеться у повідомленні пресслужби у Фейсбуці у п’ятницю.

Повідомляється, що 35-річного чоловіка, який стріляв, затримали на місці події. Поліцейські з’ясували, що він здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття. Травмованих немає.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події аби надалі прийняти відповідне процесуальне рішення.

Теги: #хмельницька_область #стрілянина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА