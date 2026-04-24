Стефанчук обговорив посилення підтримки України та роль НАТО з головою Військового комітету Альянсу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі із головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне обговорив роль Альянсу у координації допомоги Україні, зокрема через механізми NSATU та PURL, а також посилення оборонної підтримки, повідомляє пресслужба Верховної Ради у п’ятницю.

"Окрему увагу приділили важливості того, щоб допомога союзників залишалася своєчасною, скоординованою та достатньою", – підкреслив голова Верховної Ради.

За його словами, членство України в НАТО залишається найкращим і найбільш економічно ефективним варіантом гарантування безпеки, а питання майбутнього України в Альянсі не може бути зняте з порядку денного.

Окремо сторони обговорили підготовку до саміту НАТО 2026 року в Анкарі та очікування щодо представлення українського питання на цьому заході.