Інститут ветеранів КНУБА оголосив про вступ на понад 100 спеціальностей для захисників та їх дітей

Інститут ветеранів "Архітектура стійкості" Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) оголосив старт підготовки до вступної кампанії 2026 для ветеранів, військовослужбовців, захисників і захисниць України, а також їхніх дітей і членів родин, повідомляється на сайті інституту.

"Навчання можливе у денному, заочному, онлайн та дистанційному форматах, що дозволяє долучатися до програм з будь якого регіону України або з за кордону. Для ветеранів та захисників вступ відбувається без НМТ та ЄВІ – виключно за співбесідою, з урахуванням попереднього досвіду служби, навчання або роботи", – йдеться в повідомленні.

Вступ здійснюється під час базової вступної кампанії у стандартні терміни: з 1 липня до 10 серпня. Всі документи мають бути підготовлені та подані вже до 1 липня в відповідний підрозділ навчального закладу.

Інститут дає можливість навчатися за понад 100 спеціальностями та більш ніж 250 освітніми програмами, а також пропонує індивідуальний супровід від подачі документів до працевлаштування або запуску власної справи.

"Окремий акцент у Вступі 2026 зроблено на напрямах, критично важливих для відновлення держави: інженерії, будівництві, архітектурі, ІТ, управлінні, безпеці, екології, фізичній реабілітації та спорті. Саме ці спеціальності формують основу нової економіки та потребують фахівців із практичним досвідом і високим рівнем відповідальності", – повідомляється на сайті.

Для ветеранів, захисників та їх дітей навчання безкоштовне через у державних програмах компенсації, грантах, стипендіях і підтримці від роботодавців.