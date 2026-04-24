Україна та Ангола домовились посилювати співпрацю в гуманітарному розмінуванні

Україна та Ангола посилять співпрацю в протимінній діяльності, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Україна та Ангола посилять співпрацю в протимінній діяльності. Про це домовились заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний та заступниця Генерального директора з технічних питань Національного агентства з протимінної діяльності Республіки Ангола Ізабель Масела", – йдеться у повідомленні на сайті Мінекономіки у п’ятницю.

Повідомляється, що робоча зустріч відбулася під час 29-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників Організації Об’єднаних Націй, яку приймала Женева.

"Для нас дуже важливо тримати діалог із країнами, які, як і ми, постраждали від наслідків війни. Ангола десятиліттями очищує свою територію від мін, які залишилися після громадянської війни. Вони мають чим поділитися із нами і зацікавлені більше дізнатися про систему протимінної діяльності, яку Україна створила за останні роки. Тому ми запросили представників Анголи відвідати Україну і на місці побачити рішення, які дозволяють робити землю безпечнішою", – зазначив Безкаравайний.

У повідомленні Мінекономіки зазначається, що Ангола до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вважалася однією із найбільш замінованих країн у світі. Внаслідок громадянської війни, яка тривала майже 30 років (1975-2002 рр.), територія країни була забруднена протипіхотними та протитанковими мінами. Такі міжнародні організації, як MAG та HALO Trust за останні 30 років виявили та знешкодили більше 200 тисяч небезпечних залишків війни.