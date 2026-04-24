Інтерфакс-Україна
Події
17:10 24.04.2026

Офіс генпрокурора повідомив про запуск власного подкасту

1 хв читати

Офіс генерального прокурора запускає власний подкаст, прем’єра відбудеться у п’ятницю, 24 квітня, о 19.30, на офіційному YouTube-каналі відомства.

"Це новий формат відвертої розмови про прокуратуру без сухої юридичної мови, складних формулювань і зайвої офіційності. У першому випуску говоримо про роль прокуратури у мобілізації ув’язнених до лав ЗСУ на прикладі Третього Армійського Корпусу", – повідомляється в телеграм-каналі Офісу.

 

