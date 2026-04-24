16:57 24.04.2026

Сирський зустрівся з головами військових комітетів НАТО та ЄС Драгоне та Кленсі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з головами військових комітетів НАТО та Європейського Союзу – адміралом Джузеппе Каво Драгоне та генералом Шоном Кленсі, що перебувають в Україні.

"Надзвичайно символічно, що очільники військових комітетів двох найпотужніших міжнародних безпекових організацій одночасно перебувають в Україні. Користуючись нагодою, подякував Європейському Союзу та Північноатлантичному альянсу за консолідовану підтримку в інтересах оборони України та захисту вільного світу", – написав Сирський у Телеграмі у п’ятницю.

За словами Сирського, він поінформував колег про поточну обстановку на лінії фронту. "Незважаючи на значні втрати особового складу, озброєння та військової техніки, противник не відмовляється від продовження наступальних дій. Для нівелювання його кількісної переваги Сили оборони України застосовують якісні підходи до ведення бойових дій, змушуючи ворога діяти в невигідних умовах і постійно переносити терміни виконання поставлених завдань. Уже чотири місяці поспіль лише наші підрозділи безпілотних систем уражають більше живої сили противника, ніж він здатен мобілізувати", – розповів Сирський співрозмовникам.

Наголосив, що ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони продовжують виконувати вогневі завдання з ураження ключових об’єктів воєнно-промислового комплексу та військової інфраструктури противника. Так, прямі і непрямі економічні збитки, завдані ворогу, становлять близько $25,5 млрд. "Окремо окреслив критичні потреби українського війська. Через постійні атаки противника, протиповітряна оборона залишається нашим першочерговим пріоритетом", – наголосив він.

Сирський також висловив вдячність Альянсу за консолідацію зусиль союзників у межах ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL), а також за ефективну діяльність NSATU, що забезпечує щоденну координацію постачання міжнародної військової допомоги, логістики, а також підготовку і розвиток військ.

"Подякував Європейському Союзу за підготовку понад 90 тисяч військовослужбовців Сил оборони України в межах Місії ЄС з військової допомоги (EUMAM). Наголосив на важливості продовження фахової підготовки українських військових із залученням іноземних інструкторів", – додав головнокомандувач ЗСУ.

"Переконаний, що співпраця з Європейським Союзом і НАТО є стратегічно важливою як для України, так і для партнерів. Спільними зусиллями зміцнюємо безпеку та формуємо основу для стабільного і мирного майбутнього", – резюмував він.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:03 24.04.2026
Стефанчук обговорив посилення підтримки України та роль НАТО з головою Військового комітету Альянсу

Стефанчук обговорив посилення підтримки України та роль НАТО з головою Військового комітету Альянсу

11:58 23.04.2026
Сирський розповів начальнику Штабу оборони ЗС Британії про досягнення та завдання ЗСУ

Сирський розповів начальнику Штабу оборони ЗС Британії про досягнення та завдання ЗСУ

11:24 22.04.2026
Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

15:21 19.04.2026
Сирський означив проблеми у сфері безпілотних систем, серед них закупівлі і підтримка R&D-майстерень

Сирський означив проблеми у сфері безпілотних систем, серед них закупівлі і підтримка R&D-майстерень

17:34 15.04.2026
Військові керівники держав-членів Коаліції охочих обговорили реалізацію стратегії безпекових гарантій для України

Військові керівники держав-членів Коаліції охочих обговорили реалізацію стратегії безпекових гарантій для України

13:35 15.04.2026
В березні Сили оборони відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована – Сирський

В березні Сили оборони відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована – Сирський

10:42 09.04.2026
РФ планує збільшити свої війська безпілотних систем до 165 тис. осіб; ефективність українських засобів Middle Strike зростає – Сирський

РФ планує збільшити свої війська безпілотних систем до 165 тис. осіб; ефективність українських засобів Middle Strike зростає – Сирський

08:37 09.04.2026
Сирський: У березні СБС уразили на 50% більше верифікованих цілей, проте РФ планує наростити сили до понад 165 тис. до кінця року

Сирський: У березні СБС уразили на 50% більше верифікованих цілей, проте РФ планує наростити сили до понад 165 тис. до кінця року

10:11 07.04.2026
У районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації ворог намагається покращити положення, ЗСУ успішно відбивають спроби – Сирський

У районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації ворог намагається покращити положення, ЗСУ успішно відбивають спроби – Сирський

17:17 06.04.2026
Зеленський: Найбільші зусилля армії РФ сконцентровані на Олександрівському та Покровському напрямках

Зеленський: Найбільші зусилля армії РФ сконцентровані на Олександрівському та Покровському напрямках

ВАЖЛИВЕ

193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ОСТАННЄ

Інститут ветеранів КНУБА оголосив про вступ на понад 100 спеціальностей для захисників та їх дітей

Україна та Ангола домовились посилювати співпрацю в гуманітарному розмінуванні

Офіс генпрокурора повідомив про запуск власного подкасту

193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

Агент ФСБ, який наводив удари по Одесі, отримав 15 років тюрми

Правоохоронці викрили священника УПЦ (МП), який пропагував "русский мир"

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

Нетаньягу пройшов лікування від раку передміхурової залози

Дві дівчинки травмувалися на Буковині через падіння дерев, що росли біля дитячого майданчика

