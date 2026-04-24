Агент ФСБ, який наводив удари по Одесі, отримав 15 років тюрми

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, що коригував ракетно-дронові атаки по Одесі та був затриманим у листопаді 2022 року, повідомила українська спецслужба.

"Як встановило розслідування, він об’їжджав обласний центр на власному авто і фіксував на прихований відеореєстратор пункти базування Сил оборони. Зібрану інформацію агент зберігав на картці пам’яті, яку в подальшому планував передати своєму куратору з РФ", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у п’ятницю.

Зазначається, що у разі отримання розвідданих ворог планував їх використати для наведення ракетного озброєння та ударних дронів на місця дислокації українських військ. Повідомляється, що СБУ затримала зрадника на спробі передачі розвідувальних відомостей до країни-агресора.

За даними слідства, агентурні завдання РФ виконував завербований російськими спецслужбістами місцевий безробітний. До уваги ворога він потрапив, коли публікував прокремлівські дописи в чатах Телеграм-каналів. В обмін на співпрацю з ворогом зрадник сподівався отримати "посаду" у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення Одеси.

Під час обшуків у зловмисника виявлено захований в авто відеореєстратор, картку пам’яті та смартфон із доказами роботи на рф.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.