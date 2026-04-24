Події
16:32 24.04.2026

Агент ФСБ, який наводив удари по Одесі, отримав 15 років тюрми

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, що коригував ракетно-дронові атаки по Одесі та був затриманим у листопаді 2022 року, повідомила українська спецслужба.

"Як встановило розслідування, він об’їжджав обласний центр на власному авто і фіксував на прихований відеореєстратор пункти базування Сил оборони. Зібрану інформацію агент зберігав на картці пам’яті, яку в подальшому планував передати своєму куратору з РФ", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у п’ятницю.

Зазначається, що у разі отримання розвідданих ворог планував їх використати для наведення ракетного озброєння та ударних дронів на місця дислокації українських військ. Повідомляється, що СБУ затримала зрадника на спробі передачі розвідувальних відомостей до країни-агресора.

За даними слідства, агентурні завдання РФ виконував завербований російськими спецслужбістами місцевий безробітний. До уваги ворога він потрапив, коли публікував прокремлівські дописи в чатах Телеграм-каналів. В обмін на співпрацю з ворогом зрадник сподівався отримати "посаду" у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення Одеси.

Під час обшуків у зловмисника виявлено захований в авто відеореєстратор, картку пам’яті та смартфон із доказами роботи на рф.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #агент_фсб #сбу #вирок

13:53 23.04.2026
СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

13:33 23.04.2026
В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

10:29 23.04.2026
Зеленський змінив керівництво СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях

10:23 23.04.2026
СБУ затримала коригувальника російського ГРУ, який наводив півторатонні авіабомби на оборонців Краматорська та Дружківки

20:24 22.04.2026
Допрем’єрний показ тактичного екшену KILLHOUSE за участі бійців ГУР, СБУ та 3-ї ОШБр відбувся у Києві

17:29 22.04.2026
12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

16:41 20.04.2026
Харків'янина засудили до 15 років за передачу даних ФСБ про об'єкти критичної інфраструктури та ЗСУ

16:53 15.04.2026
Екскомандир одного із центрів спецпризначення ЗСУ отримав 15 років тюрми за намір схилити мера Очакова здати місто ворогу

19:18 09.04.2026
ВАКС оголосив вирок колишньому голові правління АТ "Родовід Банк"

15:27 09.04.2026
Ексдепутат Одеської облради визнав свою вину в незаконному збагаченні та сплатить 13 млн грн у бюджет та на армію

ВАЖЛИВЕ

193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ОСТАННЄ

Стефанчук обговорив посилення підтримки України та роль НАТО з головою Військового комітету Альянсу

Інститут ветеранів КНУБА оголосив про вступ на понад 100 спеціальностей для захисників та їх дітей

Україна та Ангола домовились посилювати співпрацю в гуманітарному розмінуванні

Офіс генпрокурора повідомив про запуск власного подкасту

Сирський зустрівся з головами військових комітетів НАТО та ЄС Драгоне та Кленсі

193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

Правоохоронці викрили священника УПЦ (МП), який пропагував "русский мир"

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

Нетаньягу пройшов лікування від раку передміхурової залози

