16:11 24.04.2026

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював уночі на ліквідації наслідків масованої російської атаки БпЛА на Одесу.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області цієї ночі допомагав на місці удару. Спільно з рятувальниками волонтери провели обхід пошкоджених будинків і прилеглих територій, надали першу допомогу шістьом постраждалим та евакуювали поранену людину до лікарні", – повідомив УЧХ у Facebook у п’ятницю.

Крім того, волонтери УЧХ надавали першу психологічну допомогу людям у стані гострої реакції на стрес та забезпечували рятувальників питною водою.

Наразі Український Червоний Хрест проводить видачу гуманітарної допомоги постраждалим.

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ на Одесу загинули двоє людей, 17 постраждали (дев’ятьох із них госпіталізовано). Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.

13:29 24.04.2026
До 17 людей збільшилась кількість поранених через російську атаку по Одесі – ОВА

07:41 24.04.2026
Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

02:48 24.04.2026
Ворог вдарив по житлових будинках у Одесі, троє постраждалих

18:37 23.04.2026
Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

14:33 23.04.2026
УЧХ і партнери підтримають людей з інвалідністю, постраждалих від війни

11:53 22.04.2026
УЧХ провів тренінг психологічної допомоги для спеціалістів із супроводу ветеранів

08:18 22.04.2026
УЧХ повністю інтегрований у державну систему цивільного захисту – гендиректор організації Доценко

17:24 21.04.2026
УЧХ працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час російських атак БпЛА на Харків

17:02 21.04.2026
В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

15:32 21.04.2026
Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

