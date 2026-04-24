УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював уночі на ліквідації наслідків масованої російської атаки БпЛА на Одесу.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області цієї ночі допомагав на місці удару. Спільно з рятувальниками волонтери провели обхід пошкоджених будинків і прилеглих територій, надали першу допомогу шістьом постраждалим та евакуювали поранену людину до лікарні", – повідомив УЧХ у Facebook у п’ятницю.

Крім того, волонтери УЧХ надавали першу психологічну допомогу людям у стані гострої реакції на стрес та забезпечували рятувальників питною водою.

Наразі Український Червоний Хрест проводить видачу гуманітарної допомоги постраждалим.

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ на Одесу загинули двоє людей, 17 постраждали (дев’ятьох із них госпіталізовано). Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.