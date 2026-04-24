Правоохоронці викрили священника УПЦ (МП), який пропагував "русский мир"
Правоохоронці викрили на Луганщині священника Української православної церкви (Московського патріархату), який поширював проросійську пропаганду, повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, архімандрит під час спілкування з парафіянами та в заборонених в Україні соцмережах поширював проросійські меседжі. Він підтримував ідеологію "русского мира", хвалив керівництво рф і представників російської православної церкви, а тимчасову окупацію українських територій називав "звільненням" і "поверненням додому", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.
Правоохоронці встановили, що чоловік служив у Сіверськодонецькій єпархії. У 2014 році він перейшов на бік проросійських збройних формувань і виїхав до росії. Згодом повернувся в Україну, де продовжив служіння в одному з храмів на Дніпропетровщині.
Після початку повномасштабного вторгнення він підтримував зв’язки з представниками російських церковних кіл і людьми на тимчасово окупованій території Луганської області.
Під час обшуку у нього вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази протиправної діяльності.
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури священнослужителю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.