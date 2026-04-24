193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

Ще 193 українські воїни повертаються додому в межах чергового обміну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Військові зі Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені", – написав він у Телеграмі.

Зеленський наголосив, на важливості того, що обміни продовжуються та що наші люди повертаються додому.

"Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому. Пам’ятаємо про кожного й кожну і щодня продовжуємо роботу над поверненням наших людей додому з російської неволі", – акцентував президент.