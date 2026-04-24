Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

Ворог просунувся поблизу с. Гришине та с. Новоолександрівка Покровської міської громади Покровського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на покровському напрямку зросла на 3,26 кв. км, в той час як площа району проникнення зменшилася на 0,75 кв. км.

Раніше повідомлялось, що минулого тижня окупанти щодоби просувалися в середньому на 9 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 4,7 кв. км.