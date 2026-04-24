16:03 24.04.2026

Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог просунувся поблизу с. Гришине та с. Новоолександрівка Покровської міської громади Покровського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на покровському напрямку зросла на 3,26 кв. км, в той час як площа району проникнення зменшилася на 0,75 кв. км.

Раніше повідомлялось, що минулого тижня окупанти щодоби просувалися в середньому на 9 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 4,7 кв. км.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 23.04.2026
Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

10:00 21.04.2026
Просування окупантів на минулому тижні сповільнилося вдвічі, на Харківщині зупинилося – DeepState

Просування окупантів на минулому тижні сповільнилося вдвічі, на Харківщині зупинилося – DeepState

08:38 20.04.2026
Росіяни просунулись поблизу Різниківки на Донеччині

Росіяни просунулись поблизу Різниківки на Донеччині

16:34 17.04.2026
Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

14:25 16.04.2026
Окупанти захопили 11 кв. км на схід від Сум за минулу добу – DeepState

Окупанти захопили 11 кв. км на схід від Сум за минулу добу – DeepState

17:32 11.04.2026
Окупанти за два дні захопили 5 кв. км біля Різниківки на слов'янському напрямку – DeepState

Окупанти за два дні захопили 5 кв. км біля Різниківки на слов'янському напрямку – DeepState

16:22 09.04.2026
Окупанти просунулися під Родинським та Піщаним, захопивши менше 4 кв. км за добу – DeepState

Окупанти просунулися під Родинським та Піщаним, захопивши менше 4 кв. км за добу – DeepState

11:23 02.04.2026
Ворог просунувся на куп'янському напрямку – DeepState

Ворог просунувся на куп'янському напрямку – DeepState

14:02 01.04.2026
Ворог просунувся на куп'янському та покровському напрямках – DeepState

Ворог просунувся на куп'янському та покровському напрямках – DeepState

15:48 27.03.2026
Окупанти просунулися на двох напрямках в Донецькій області, захопивши за добу 1 кв. км - DeepState

Окупанти просунулися на двох напрямках в Донецькій області, захопивши за добу 1 кв. км - DeepState

ВАЖЛИВЕ

193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ОСТАННЄ

Агент ФСБ, який наводив удари по Одесі, отримав 15 років тюрми

Правоохоронці викрили священника УПЦ (МП), який пропагував "русский мир"

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

Нетаньягу пройшов лікування від раку передміхурової залози

Дві дівчинки травмувалися на Буковині через падіння дерев, що росли біля дитячого майданчика

Палубна авіація США на Близькому Сході з прибуттям третього авіаносця збільшилася до 200 літаків – CENTCOM

Принц Гаррі відвідав Бучу

Мовний омбудсмен: На підпис президента очікує законопроєкт, що закриє юридичні лазівки для особливого статусу російської мови

Громада Києва передала 5 штурмовій бригаді майже 2000 безпілотників: FPV, перехоплювачі, бомбери та інші

