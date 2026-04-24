15:50 24.04.2026

Нетаньягу пройшов лікування від раку передміхурової залози

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в рамках публікації щорічної доповіді з оцінкою його здоров’я повідомив, що пройшов лікування від виявленого на ранній стадії раку передміхурової залози.

"Я хотів би поділитися з вами трьома речами. По-перше, слава Богу, я здоровий. По-друге, я в чудовій фізичній формі. По-третє, у мене була невелика медична проблема з простатою, з якою ми впоралися", – написав він у соціальній мережі X у п’ятницю.

За його словами, у 2024 році йому виконали операцію у зв’язку з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, після чого він постійно спостерігався у лікарів. Під час чергової перевірки лікарі виявили у прем’єра злоякісну пухлину на дуже ранній стадії.

Нетаньягу заявив, що пройшов необхідне лікування і, як він стверджує, "повністю позбувся проблеми".

Прем’єр також зазначив, що результати його аналізів крові та інших тестів у нормі.

Водночас 76-річний Нетаньягу наголосив, що ухвалив рішення відкласти публікацію доповіді з оцінкою його здоров’я на два місяці, тому що не хотів публікувати її під час воєнних дій з Іраном, щоб іранська сторона не використовувала інформацію як пропаганду.

Теги: #здоровя #рак #нетаньягу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:22 24.04.2026
Перші українські пацієнти розпочали лікування раку передміхурової залози інноваційною терапією Bayer

Перші українські пацієнти розпочали лікування раку передміхурової залози інноваційною терапією Bayer

01:27 17.03.2026
Зеленський заявив про готовність до діалогу з Нетаньягу щодо протидії "шахедам" - ЗМІ

Зеленський заявив про готовність до діалогу з Нетаньягу щодо протидії "шахедам" - ЗМІ

10:44 28.02.2026
Ізраїль і США розпочали операцію з усунення терористичного режиму в Ірані – прем'єр

Ізраїль і США розпочали операцію з усунення терористичного режиму в Ірані – прем'єр

00:18 19.02.2026
Уряд ухвалив рішення про створення Нацкомісії з питань психічного здоров’я – МОЗ

Уряд ухвалив рішення про створення Нацкомісії з питань психічного здоров’я – МОЗ

08:10 10.02.2026
США скорочують фінансування громадського здоров’я: чотири штати можуть втратити близько $600 млн - ЗМІ

США скорочують фінансування громадського здоров’я: чотири штати можуть втратити близько $600 млн - ЗМІ

15:07 09.02.2026
У Черкасах відкрився 11-й центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ для військових, ветеранів та їхніх родин

У Черкасах відкрився 11-й центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ для військових, ветеранів та їхніх родин

13:06 11.01.2026
У Рамзана Кадирова відмовили нирки, у Кремлі обговорюють кандидатів на нового ватажка Чечні – джерело в ГУР

У Рамзана Кадирова відмовили нирки, у Кремлі обговорюють кандидатів на нового ватажка Чечні – джерело в ГУР

09:12 29.12.2025
Фармкомпанія "Здоров'я" через близькість фронту перевела частину співробітників на дистанційний режим

Фармкомпанія "Здоров'я" через близькість фронту перевела частину співробітників на дистанційний режим

09:37 24.12.2025
УЧХ провів перший Всеукраїнський форум зі зміцнення здоров’я

УЧХ провів перший Всеукраїнський форум зі зміцнення здоров’я

19:51 10.12.2025
Кабмін ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", вона запрацює з січня - Свириденко

Кабмін ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", вона запрацює з січня - Свириденко

