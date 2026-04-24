Нетаньягу пройшов лікування від раку передміхурової залози

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в рамках публікації щорічної доповіді з оцінкою його здоров’я повідомив, що пройшов лікування від виявленого на ранній стадії раку передміхурової залози.

"Я хотів би поділитися з вами трьома речами. По-перше, слава Богу, я здоровий. По-друге, я в чудовій фізичній формі. По-третє, у мене була невелика медична проблема з простатою, з якою ми впоралися", – написав він у соціальній мережі X у п’ятницю.

За його словами, у 2024 році йому виконали операцію у зв’язку з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, після чого він постійно спостерігався у лікарів. Під час чергової перевірки лікарі виявили у прем’єра злоякісну пухлину на дуже ранній стадії.

Нетаньягу заявив, що пройшов необхідне лікування і, як він стверджує, "повністю позбувся проблеми".

Прем’єр також зазначив, що результати його аналізів крові та інших тестів у нормі.

Водночас 76-річний Нетаньягу наголосив, що ухвалив рішення відкласти публікацію доповіді з оцінкою його здоров’я на два місяці, тому що не хотів публікувати її під час воєнних дій з Іраном, щоб іранська сторона не використовувала інформацію як пропаганду.