Дві дівчинки травмувалися на Буковині через падіння дерев, що росли біля дитячого майданчика

Двоє дітей постраждали через повалення дерев на дитячому майданчику у м. Новоселиця, повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння дерев, які росли поруч із дитячим майданчиком, травмувалися дві дівчинки 2015 року народження. Обох дітей госпіталізували до медичних установ, їм надається необхідна допомога", – йдеться у повідомленні на сторінці правоохоронців у Facebook.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські розслідують усі обставини події.