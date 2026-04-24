Інтерфакс-Україна
Події
15:34 24.04.2026

Дві дівчинки травмувалися на Буковині через падіння дерев, що росли біля дитячого майданчика

1 хв читати
Двоє дітей постраждали через повалення дерев на дитячому майданчику у м. Новоселиця, повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння дерев, які росли поруч із дитячим майданчиком, травмувалися дві дівчинки 2015 року народження. Обох дітей госпіталізували до медичних установ, їм надається необхідна допомога", – йдеться у повідомленні на сторінці правоохоронців у Facebook.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські розслідують усі обставини події.

Теги: #дерева #падіння #діти #чернівецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:26 23.04.2026
ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

10:40 23.04.2026
Двох малолітніх українців вдалося повернути з Казахстану – омбудсмен

Двох малолітніх українців вдалося повернути з Казахстану – омбудсмен

07:23 23.04.2026
Рівень стресу серед українських дітей зріс до 37% у 2025 році – найвищі показники у віковій групі 10-13 років

Рівень стресу серед українських дітей зріс до 37% у 2025 році – найвищі показники у віковій групі 10-13 років

21:54 22.04.2026
ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

10:54 22.04.2026
В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

19:26 21.04.2026
"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

16:31 21.04.2026
Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

13:49 20.04.2026
Нічні заморозки у вівторок та середу завдадуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам

Нічні заморозки у вівторок та середу завдадуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам

04:41 20.04.2026
У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

13:47 19.04.2026
Укргідрометцентр попередив про заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі, що зашкодять ранньоквітучим плодовим деревам

Укргідрометцентр попередив про заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі, що зашкодять ранньоквітучим плодовим деревам

ВАЖЛИВЕ

193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ОСТАННЄ

Правоохоронці викрили священника УПЦ (МП), який пропагував "русский мир"

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

Нетаньягу пройшов лікування від раку передміхурової залози

Палубна авіація США на Близькому Сході з прибуттям третього авіаносця збільшилася до 200 літаків – CENTCOM

Принц Гаррі відвідав Бучу

Мовний омбудсмен: На підпис президента очікує законопроєкт, що закриє юридичні лазівки для особливого статусу російської мови

Громада Києва передала 5 штурмовій бригаді майже 2000 безпілотників: FPV, перехоплювачі, бомбери та інші

Раді пропонують ухвалити в першому читанні новий Цивільний кодекс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА