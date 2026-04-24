Інтерфакс-Україна
15:08 24.04.2026

Палубна авіація США на Близькому Сході з прибуттям третього авіаносця збільшилася до 200 літаків – CENTCOM

З прибуттям третього авіаносця – USS George H.W. Bush на Близький Схід кількість літаків палубної авіації в регіоні зросла до 200, повідомило Центральне командування ПС США (CENTCOM).

"Уперше за десятиліття три авіаносці одночасно діють на Близькому Сході. Разом зі своїми авіакрилами авіаносці USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford і USS George H.W. Bush мають більш ніж 200 літаків і 15 тис. моряків і морських піхотинців", – ідеться в повідомленні.

Наразі в Аравійському морі бойові завдання виконує авіаносець USS Abraham Lincoln, а також понад 16 інших бойових кораблів, зокрема ракетні есмінці й великі десантні кораблі. Вони задіяні в забезпеченні американської військової блокади пов’язаних з Іраном комерційних суден, що входять або виходять з іранських портів.

У Червоному морі перебуває авіаносець USS Gerald R. Ford. До його авіаносної групи входять три ракетні есмінці.

23 квітня в зону відповідальності CENTCOM увійшла авіаносна ударна група в складі атомного авіаносця USS George H.W. Bush та есмінців USS Mason, USS Donald Cook і USS Ross, оснащених крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км.

Група прямує в район Аравійського моря на посилення корабельного угруповання, що перебуває там.

