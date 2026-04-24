14:51 24.04.2026

Громада Києва передала 5 штурмовій бригаді майже 2000 безпілотників: FPV, перехоплювачі, бомбери та інші

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади Києва бійцям 5 штурмової бригади майже 2000 безпілотників різних типів. Про це повідомляє сайт КМДА.  

"Передав на фронт від громади столиці чергову партію необхідної захисникам допомоги. До бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади відправили ще 1960 БпЛА різних типів. Зокрема, 1500 FPV-дронів (з них 1000 на оптоволокні), 200 безпілотників Mavic 3 PRO, 200 Matrice 4Т, 50 дронів-перехоплювачів та 10 бомберів", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що від початку року столиця спрямувала на оснащення 5 штурмової бригаді 200 млн грн з міського бюджету.

Також він повідомив, скільки дронів цього року вже придбано для захисників за кошти бюджету Києва.

"Загалом у 2026-му від громади міста бійцям різних бригад передали уже понад 47 500 БпЛА різних типів та інше обладнання. Київ допомагав і продовжить допомагати всім нашим захисникам", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що у березні Київ передав бійцям 5 ОШБр 1300 БпЛА різних типів, а у лютому - 50 переносних зарядних станцій, придбаних за кошти меценатів.

Як відомо, за даними руху "Чесно", минулого року на підтримку українського війська столиця спрямувала майже 14 млрд грн – найбільше серед усіх міст.

