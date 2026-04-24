Інтерфакс-Україна
14:55 24.04.2026

Принц Гаррі відвідав Бучу

Фото: https://www.facebook.com/buchagolova/

Британський принц Гаррі, який перебуває в Україні з візитом, відвідав Бучу, повідомив міський голова Анатолій Федорук.

"Ймовірність зустріти Принца Гаррі в Бучі мала, але ніколи не дорівнює нулю! Вдячний герцогу Сассекському за візит, за увагу до Бучі та нашої трагедії, за людяність і підтримку України", – написав Федорук в соцмережі Facebook.

Принц Гаррі відвідав меморіал біля храму Святого Андрія Первозванного, де у 2022 року з’явилось масове поховання цивільних, та поспілкувався з настоятелем храму.

