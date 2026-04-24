Мовний омбудсмен: На підпис президента очікує законопроєкт, що закриє юридичні лазівки для особливого статусу російської мови

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Мовне питання в Україні роками було одним із ключових інструментів впливу Росії, зараз на підпис президента очікує законопроєкт №14120, який офіційно вилучає російську мову з переліку мов, що підпадають під захист "Європейської хартії", заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Про це вона сказала, коментуючи розслідування журналістів "Схем", які встановили, що Росія платила за просування "мовного" закону Ківалова-Колесніченка та давала вказівки, як діяти, щоб "чинити тиск на українську владу".

"Наслідки закону Ківалова-Колесніченка ми бачили не лише в документах – рішеннях місцевих рад про надання російській статусу регіональної мови – вони проявлялися в реальному житті: у містах, де українська фактично втрачала позиції, у медіа, у сфері послуг, в побуті", – написала вона на сторінці у Facebook.

Івановська наголосила, що паралельно з цим Росія системно формувала і поширювала наратив про нібито "утиски російськомовних".

"Цей міф десятиліттями вкладався в голови – і всередині України, і за її межами. У 2014 році він став одним із ключових елементів виправдання агресії. У 2022-му його знову витягли як частину пропагандистського супроводу повномасштабного вторгнення", – зазначила вона.

За її словами, завдяки журналістському розслідуванню маємо чергове підтвердження тому, що Москва впроваджувала цілком прагматичну політику впливу, де мова – ідеологічна зброя.

"Висновки з цієї історії давно мали б бути зроблені. Мова – це фундамент, на якому тримається держава. І коли цей фундамент системно розхитують – наслідки виходять далеко за межі гуманітарної сфери. Як прямо зазначив Конституційний Суд України… українська мова як державна є одним із визначальних чинників ідентичності української нації та її конституційного ладу, а отже – питанням національної безпеки України", – наголосила вона.

Івановська нагадала, що процес остаточного скасування всіх рішень про російську як регіональну мову завершився у 2021 році. Хоча закон Ківалова-Колесніченка було визнано неконституційним ще у 2018-му, окремі місцеві ради формально трималися за свої рішення ще декілька років.

У грудні 2025 року Верховна Рада вилучила російську мову з тексту Європейської хартії регіональних мов в Україні, що остаточно закрило будь-які юридичні лазівки для її особливого статусу в майбутньому. Відповідний документ очікує на підпис президента.