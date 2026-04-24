Інтерфакс-Україна
Події
14:53 24.04.2026

Мовний омбудсмен: На підпис президента очікує законопроєкт, що закриє юридичні лазівки для особливого статусу російської мови

2 хв читати
Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Мовне питання в Україні роками було одним із ключових інструментів впливу Росії, зараз на підпис президента очікує законопроєкт №14120, який офіційно вилучає російську мову з переліку мов, що підпадають під захист "Європейської хартії", заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Про це вона сказала, коментуючи розслідування журналістів "Схем", які встановили, що Росія платила за просування "мовного" закону Ківалова-Колесніченка та давала вказівки, як діяти, щоб "чинити тиск на українську владу".

"Наслідки закону Ківалова-Колесніченка ми бачили не лише в документах – рішеннях місцевих рад про надання російській статусу регіональної мови – вони проявлялися в реальному житті: у містах, де українська фактично втрачала позиції, у медіа, у сфері послуг, в побуті", – написала вона на сторінці у Facebook.

Івановська наголосила, що паралельно з цим Росія системно формувала і поширювала наратив про нібито "утиски російськомовних".

"Цей міф десятиліттями вкладався в голови – і всередині України, і за її межами. У 2014 році він став одним із ключових елементів виправдання агресії. У 2022-му його знову витягли як частину пропагандистського супроводу повномасштабного вторгнення", – зазначила вона.

За її словами, завдяки журналістському розслідуванню маємо чергове підтвердження тому, що Москва впроваджувала цілком прагматичну політику впливу, де мова – ідеологічна зброя.

"Висновки з цієї історії давно мали б бути зроблені. Мова – це фундамент, на якому тримається держава. І коли цей фундамент системно розхитують – наслідки виходять далеко за межі гуманітарної сфери. Як прямо зазначив Конституційний Суд України… українська мова як державна є одним із визначальних чинників ідентичності української нації та її конституційного ладу, а отже – питанням національної безпеки України", – наголосила вона.

Івановська нагадала, що процес остаточного скасування всіх рішень про російську як регіональну мову завершився у 2021 році. Хоча закон Ківалова-Колесніченка було визнано неконституційним ще у 2018-му, окремі місцеві ради формально трималися за свої рішення ще декілька років.

У грудні 2025 року Верховна Рада вилучила російську мову з тексту Європейської хартії регіональних мов в Україні, що остаточно закрило будь-які юридичні лазівки для її особливого статусу в майбутньому. Відповідний документ очікує на підпис президента.

Теги: #законопроєкт #російська_мова #івановська

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ОСТАННЄ

Принц Гаррі відвідав Бучу

Громада Києва передала 5 штурмовій бригаді майже 2000 безпілотників: FPV, перехоплювачі, бомбери та інші

Раді пропонують ухвалити в першому читанні новий Цивільний кодекс

До 400 зросте кількість "Центрів життєстійкості" в Україні до кінця року – Свириденко

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президентка ЄБРР здійснить візит в Україну та візьме участь у вшануванні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

ДТНЦ ЯРБ презентував книгу ексголовного інженера Чорнобильської АЕС Миколи Штейнберга з переосмисленням причин аварії 1986р.

Новопризначений комбриг 14 омбр провів онлайн-розмову з бійцями на позиціях під Куп'янськом

У Запоріжжі викрили схему незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих – Нацполіція

Петиція про cкасування дублювання оголошення повітряної тривоги через гучномовці в Києві не набрала необхідних голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА