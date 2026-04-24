Раді пропонують ухвалити в першому читанні новий Цивільний кодекс

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу проєкт нового Цивільного кодексу (№15150).

"Це повноцінний Кодекс приватного права, який складається з дев’яти книг: загальні положення, особисті права, речове право, право інтелектуальної власності, зобов’язальне право, сімейне право, спадкове право, реєстраційне право…", – сказав голова Верховної Ради, один із авторів проєкту Руслан Стефанчук на засіданні комітету у п’ятницю.

За словами Стефанчука, запропонована для розгляду на пленарному засіданні редакція проєкту Цивільного кодексу суттєво відрізняється від первинної.

"Ми врахували дуже багато зауважень і пропозицій після громадського обговорення. Проєкт понад два місяці перебував на сайті Верховної Ради України, де кожен мав можливість висловити свої пропозиції", – зазначив спікер.

Він також наголосив, що під час роботи над Кодексом дотримувалися принципу: "Якщо якась норма є контроверсійною, правове регулювання залишають таким, як воно є".

Стефанчук зазначив, що над проєктом Кодексу робоча група працювала майже сім років і продовжить роботу, оскільки у разі прийняття його в першому читанні відкриється масштабна підготовка до другого читання.

Спікер прогнозує, що Цивільний кодекс в оновленому вигляді має всі перспективи бути підтриманим парламентом.

Як зазначається у пояснювальній записці, автори пропонують оновити інститути приватного права у межах дев’яти книг нового Цивільного кодексу України: книга перша "Загальна частина", книга друга "Право особисте", книга третя "Право речове", книга четверта "Право інтелектуальної власності", книга п’ята "Право зобов’язань", книга шоста "Право сімейне", книга сьома "Право спадкове", книга восьма "Право приватне міжнародне" та книга дев’ята "Публічність прав цивільних".