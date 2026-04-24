14:36 24.04.2026

До 400 зросте кількість "Центрів життєстійкості" в Україні до кінця року – Свириденко

До 400 зросте кількість "Центрів життєстійкості" в Україні до кінця року – Свириденко

До кінця 2026 року в Україні кількість "Центрів життєстійкості" збільшиться з 386 до 400, з наступного року вони будуть працювати на постійній основі, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Спочатку "Центри життєстійкості" ми запустили в тестовому режимі. Але вже з 2027 року ми передбачаємо, що їх кількість зросте і вони будуть надавати послуги на постійній основі", – заявила вона на форумі "Життєстійкість" у п’ятницю.

Прем’єрка повідомила, що вже існує конкуренція між громадськими організаціями, щоб працювати за програмою центрів разом з державою.

"Важливо, щоб в кожній громаді був такий центр і працював свій соціальний менеджер, адже послуги "Центрів життєстійкості" повинні бути доступними усім хто проживає у громаді", – зазначила вона.

Зараз, за словами прем’єрки, йде опрацювання та розширення переліку послуг центрів, розробка єдиного стандарту якості і методології їх роботи.

Як повідомлялось, "Центри життєстійкості" відкривалися в громадах по всій Україні з грудня 2023 року. Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що у 2026 році на "Центри життєстійкості" держава планує виділити 1 млрд грн.

