Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де у нього запланована зустріч зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

"Учора на зустрічі з європейськими лідерами закріпили фінансові гарантії нашої стійкості. Сьогодні розвиваємо домовленості із Саудівською Аравією у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Президент наголосив на важливості того, щоб посилення було взаємним. "Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами", – додав він.